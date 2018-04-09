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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet: 2 yaralı

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet: 2 yaralı

olay yeri

Hastane Sağlık Ekipleri 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında dehşet saçtı. Silahlı şahıs önce boşanma aşamasında olduğu karısına ardından da kendisine ateş etti. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1008 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, D.H. isimli kadın ve VH. isimli erkek şahıs boşanma aşamasındaydı. Bir yakınında kalan D.H. sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktı. Bu sırada sokağa gelen V.H. elindeki silahla önce D.H.'ye ardından kendisine sıktı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre hastanelere kaldırılan karı kocanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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