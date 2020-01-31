Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu

Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu

Polisten görüntü

Polis Nadan Kadın Cesedi 

-Olay yeri inceleme
-Binadan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu. Kadının cesedinin uzun süredir evde olduğu değerlendiriliyor. Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kötü kokular gelen bir sitenin dairesinden ihbar alan polis olay yerine geldi. Polis ekipleri sitede bulunan dairenin içerisinde genç bir kadının cansız bedeni karşılaştı. Kadının cesedinin şiştiği öğrenilirken polisin incelemesi devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı