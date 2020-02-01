Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı Haberi

Esenyurt’ta silahlı kavgada öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı Haberi

Çatışmaya ait görüntüler

Adli Kontrol Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Çatışma anları
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Silahlı kavga anı kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta çıkan silahlı çatışmada öldürülen Nurettin İnal’ın katil zanlıları yakalandı. Çatışma anı vatandaş kamerasına yansıyan olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde 12 Ocak günü sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelmiş, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada Nurettin İnan (31) vurularak silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit ederken, çatışma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti. Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheliler Adem P.(41), Mahir D. (23), Seyat D. (23), Mehmet S. S. (37), Doğan P. (46), Erman K. (29) ve İbrahim S. (31) 17 Ocak Pazartesi günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, Adem P., Mahir D. ve Seyat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet S. S., Doğan P., Erman K. ve İbrahim S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı