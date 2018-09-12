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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 yaralı - İSTANBUL

Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerEsenyurt'ta silahlı kavga: 3 yaralıİSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, ismi öğrenilemeyen 3 kişi silahla yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kırköy Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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