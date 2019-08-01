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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL Video

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL Video

- Ceylan Caddesi'ndeki olay yeri - Emniyet şeridi çekilmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasıEsenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ceylan Caddesi'ndeki bir kuruyemiş dükkanı sahibi ile dışarıdan gelen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Ardından olay yerinden ayrılan kişi ya da kişiler, dükkana tekrar gelerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dükkan sahibi Kerem Y. bacağından silahla vuruldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Kerem Y, hastanede tedavi altına alındı.

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