Esenyurt'ta servis minibüsü ağaca çarptı: 2'si ağır 14 yaralı

-Yaralıların çıkarılması

-Vatandaşlardan görüntü

-Ağaçtan görüntü

-Kaza yapan minibüs

-Detaylar



( İSTANBUL )- Yaşanan can pazarı kamerada İSTANBUL



- Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Öte yandan kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza Esenyurt Esenkent-Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08:15 sıralarında meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.