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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta saldırı girişiminde bulunan işportacının üzerinden bıçak ve kurusıkı tabanca çıktı Haberi

Esenyurt’ta saldırı girişiminde bulunan işportacının üzerinden bıçak ve kurusıkı tabanca çıktı Haberi

-Arşiv Görüntü-

İşportacı Makam Aracı Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden görüntüler
-Başkanın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Cuma Namazı’nda olduğu sırada camiye yakın mesafede protesto ederek saldırı girişiminde bulunan şüphelinin üzerinden kuru sıkı silah ve bıçak çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Cuma Namazı’nda olduğu esnada cami önüne gelen bir şahıs Başkan Alatepe’nin makam aracına yakın mesafeden taş atma girişiminde bulunarak protesto etti. Söz konusu kişi olay yerinde bulunan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin işporta tezgahına izin verilmeyen Nedip Dinç olduğu öğrenildi. Şahısın üst aramasında kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktığı öğrenildi. Dinç’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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