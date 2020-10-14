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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi

- Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi

Zabıta ekipleri detay

Taksi Durağı Taksi Şoförü Kaçak Taksi Durakları Zabıta 

-Polis ekipleri detay
-Dükkanın mühürlenişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi. Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti. Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı. Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor. (VG-ÖFA
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