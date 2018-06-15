Esenyurt’ta polisten kaçan hırsız kanalizasyon borusuna saklandı

-Ekiplerin nöbet tutması

-Vatandaşların görüntüsü

-Dere yatağının görüntüsü

-İtfaiyeden görüntü

-Kameranın gönderilmesi ve kamera görüntüsü

-Kadının kardeşine seslenmesi

-Polislerden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- Ekipler saatlerce kanalizasyon çukurunun başında nöbet tuttu- Hırsız başka bir çıkıştan kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi İSTANBUL



- Esenyurt'ta çalıntı otomobille gasp yapmaya çalıştığı sırada polisin kovalamaya başladığı şüphelilerden bir tanesi araçtan inerek dere yatağındaki kanalizasyon borusuna saklandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce hırsızın saklandığı kanalizasyon borusunun başında nöbet tutarken, hırsız başka bir yerden çıkarak kayıplara karıştı. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1291 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Polis ekipleri bir süre mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K. çalıntı otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağındaki kanalizasyon borusuna girerek saklanmaya çalıştı. Kaçan şüpheli ise bir süre sonra otomobili bir sokak içerisinde bırakarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kanalizasyon giderine saklandığını gören polisler, kanalizasyonun diğer çıkışları olmak üzere birçok noktada nöbet tutmaya başladı.

Şüphelinin uzun süre çıkmaması üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri kanalizasyon çıkışlarını belirlemek için İSKİ’den yardım istedi. Ekipler saatlerce kanalizasyon borusunun başında nöbet tuttu Esenyurt'ta yaşanan trajikomik olayda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce hırsızın çıkmasını bekledi. Dere yatağına inen polisler, sürekli olarak kanalizasyon borusuna bakarak, hırsınız çıkması konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin dere yatağında nöbet tuttuğu olayı vatandaşlar film izler gibi izledi. İSKİ kamera ile kanalizasyonda inceleme yaptı Şüpheli şahsın ses vermemesi ve kanalizasyon borusunun dar olması nedeniyle ekipler İSKİ’den yardım istedi. İSKİ Ekipleri ise kanal açma kamerasını getirerek, kanalizasyon borusunun içerisinde ilerleyerek şahsın olup olmadığı konusundan inceleme yaptı. Kaydedilen görüntülerde şahsın olmadığı anlaşıldı. Kanalizasyon borusuna saklanan şüpheli başka çıkıştan kaçtı Kanalizasyon borusuna saklanarak saatlerce polisleri oyalayan E.K’nin yapılan çalışmaların ardından kanalizasyonda olmadığı anlaşıldı. Olay yerinde korkuya kapılarak feryat eden ailesine ulaşan E.K’nin başka bir yerden çıktığı anlaşıldı. Polis ekipleri kanalizasyondan çıkarak kayıplara karışan şüpheli E.K’yi yakalamak için çalışma başlattı.

