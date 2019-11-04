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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta polis arabasıyla motosikletin çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta polis arabasıyla motosikletin çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Aracı Polis Hastane Kamera Harekete Geç 


- Esenyurt'ta geçtiğimiz yıl polis ekip arabasıyla motosikletli gencin karıştığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, polis ekibi aracı sağ şeritten 'U' dönüşü yapmak istediği esnada Serdar K. isimli gencin yönetiminde 16 KLC 76 plakalı motosiklete çarptı. Sağ şeritten gelen Serdar K. yönetimindeki motosiklet çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Yaralı Serdar K. olayın hemen sonrasında oradan geçen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili konuda Serdar K. suçlu bulunduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı kamerada Yaşanan kaza anı ise yoldaki kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Serdar K.'nin sol şeritten motosikleti ile seyir halindeyken sağ şeritten "U" dönüşü için harekete geçen polis aracıyla çarpışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Serdar K.'ye vatandaşların ve olaya karışan polislerin müdahale için koştuğu yer alıyor.
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