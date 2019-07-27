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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta okul çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi

Esenyurt’ta okul çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi

-Çatını alevli şekilde yanması

Okul Çatısı Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

--Ekiplerin müdahalesi
--Yangın esnasında çatıda bulunan bir kişinin drone görüntüleri
--Detaylar
--Cep telefonuna yansıyan işçiye seslenme görüntüsü

( İSTANBUL )- Yangın sırasında çatıda bulunan kişi son anda kurtarıldı İSTANBUL

- Esenyurt Siteler İlkokulu’nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın havadan görüntülenirken yangının çıktığı anlarda çatıda bulunan bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Esenyurt Siteler İlkokulu çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çatıda bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler okulun ek binasına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın anı drone ile havadan görüntülendi. Yangın çıktığı sırada orada bulunan vatandaşlar "yangın bir anda çıktı. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Çatı alevler içinde kaldı" şeklinde konuştu.
Yangının ardından okulun çatısı ve bir kısmı tamamen küle döndü. Yangın esnasında çatıda bulunan işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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