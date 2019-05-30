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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest

Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Küçük Kız Akalan Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 


- Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan ehliyetsiz araç sürücüsü Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. 7 yaşındaki Zeynep'e bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken sokak üzerinde son sürat seyreden Mehmet D. yönetimdeki araç çarpmıştı. Yaşanan olay sonrası araç sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçmış ve sonrasında polis ekiplerince yakalanmıştı. Mehmet D. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Minik Zeynep'in ise Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
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