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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta korkutan yangın

Esenyurt’ta korkutan yangın

İtfaiyeden görüntü

Hastane Apartman Kömürlüğü 

-Ambulanslardan görüntü
-Yaşlı vatandaşların kurtarılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) -,- Dumandan etkilenen çok sayıda kişi kurtarıldı İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir apartman kömürlüğünde çıkan yangın sonrası, üst katlarda dumandan dolayı evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi kurtarıldı. Yangın Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9’uncu sokakta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kömürlükteki tahtalar yanmaya başladı.
Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda aralarında çocuklarında olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen müdahalesi yapılmak üzere ambulans ile hastaneye kaldırılırken yangında kısa sürede söndürüldü. (MD-ZA-
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