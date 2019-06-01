Esenyurt’ta korkutan yangın

-Olay yeri

-İtfaiye görüntü

-Yanan otobüsler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt’ta bir sanayi sitesinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Otobüslere klima paneli ürettiği belirtilen fabrikanın deposunda çıkan yangın otoparkta bulunan otobüslere sıçradı. Yangında fabrika ve içeride bulunan 2 otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangın öğlen saatlerinde Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek fabrikanın otoparkında bulunan otobüslere sıçradı. Yangını gören iş yeri sahipleri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken otoparkta bulunan iki otobüste ve fabrikanın depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Dadaş Aras isimli vatandaş yangının ilk olarak depo bölümünde çıktığını ancak daha sonra otoparkta bulunan otobüslere sıçradığını belirtti.

Yangın da ölen yada yaralanan olmazken yangının otoparkta bulunan diğer otobüslere sıçramaması olası bir faciayı önledi.

