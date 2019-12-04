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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta korkutan görüntü...Yeraltı kabloları patladı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Esenyurt'ta korkutan görüntü...Yeraltı kabloları patladı, vatandaşlar paniğe kapıldı

yerden çıkan dumanlar

Polis Kamera 

-çalışmalar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta yeraltı kablolarında, patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz Sokak'ta bulunan bir yeraltı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.
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