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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Dumanların çıkması

Çatı Katı Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-itfaiyeden görüntü
-vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.
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