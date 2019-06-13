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( İSTANBUL ) Esenyurt'ta kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı İSTANBUL



- Esenyurt'ta kocası tarafından öldürülüp yatak odasına kapatılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde kadının komşuları 6-7 yıldır aynı apartmanda oturduklarının aralarının iyi olduklarını bildiğini söyledi.



İncirtepe Mahallesi'nde eşi tarafından bıçak ile öldürüp odaya kilitlenen Elif Özden Uzun'un cenazesi olay yerindeki ilk inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Erhan Uzun ise olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri katil zanlısını ararken komşuları ise yaşanan olay sonrası büyük şok yaşadı. Elif Özden Uzun'un komşusu hiç kavga sesi duymadıklarını ve çiftin aralarının iyi olduğunu düşündüklerini söyledi.



(Md-ÖFA

