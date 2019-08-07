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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta kayınbirader cinayeti

Esenyurt'ta kayınbirader cinayeti

polislerden görüntü

Polis Kayınbirader Polis Ekipleri Cinayet 

-sokaktan görüntü
-olayın yaşandığı ev
-detaylar

( İSTANBUL )- Emekli astsubay, borcunu isteyen kayınbiraderini vurdu İSTANBUL

- Esenyurt'ta emekli astsubay olduğu öğrenilen bir şahıs borcunu isteyen kayınbiraderini silahla ateş ederek öldürdü. Emekli astsubay ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 660. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö. isimli şahıs ablasının evine geldi. Hasan Ö., eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında emekli astsubay Metin M. silahını çekerek Hasan Ö.ye 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli astsubay ve olay sırasında evde olan eşi polis ekiplerince gözaltın alındı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.
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