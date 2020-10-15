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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

Esenyurt'ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ev araması görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Harekete Geç Cep Telefonu 

-Bürodan çıkışları görüntü

( İSTANBUL )- Polisi görünce karısını bırakarak kaçmaya çalıştı İSTANBUL

- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan karı kocayı düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi gören koca V.A., yakalanacağını anlayınca karısını bırakarak kaçmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesinde bir sitede ikamet eden ve daha önce bir çok benzer suçlardan sabıkası olan V.A. ve GNA çiftini takibe aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çifti bir hafta boyunca takip eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Evlerinin yakınında durdurulan çifte üst araması yapılmak istendi. Bu sırada yakalanacağını anlayan V.A, karısını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis yaşanan kovalamaca sonucunda V.A'yı gözaltına aldı. V.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 900 dolar ele geçirildi. Savcılık izni ile sitede bulunan evde yapılan aramada ise 7 adet farklı markalarda tabanca, bir buçuk kilo metamfetamin, 7 adet cep telefonu, çok sayıda gramaj poşeti ve hassas terazi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı koca Adliyeye sevk edildi (VG-ÖFA
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