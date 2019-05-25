Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

-güvenlik önlemlerinden görüntü

-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt’ta güpegündüz arabayla gelerek kahvehaneye ateş eden kişi ya da kişiler bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay, Yenikent Mahallesi’nde 16.30 sıralarında yaşandı. Aşık Şenlik Caddesi üzerinden araçla kahve önüne gelen kişi ya da kişiler, kahvehaneye birkaç el rastgele ateş etti. Ateş sonucu kahvehanede bulunan bir kişi ayağından yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırı sonucu kaçan fail ya da failleri ararken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

