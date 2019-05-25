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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Kahvehane Saldırı 

-güvenlik önlemlerinden görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta güpegündüz arabayla gelerek kahvehaneye ateş eden kişi ya da kişiler bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay, Yenikent Mahallesi’nde 16.30 sıralarında yaşandı. Aşık Şenlik Caddesi üzerinden araçla kahve önüne gelen kişi ya da kişiler, kahvehaneye birkaç el rastgele ateş etti. Ateş sonucu kahvehanede bulunan bir kişi ayağından yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırı sonucu kaçan fail ya da failleri ararken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
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