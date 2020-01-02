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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Esenyurt’ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Servisten görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-Ekiplerden görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Sağlıkçılardan görüntü
-Yoldan görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir sokaktan E-5 Karayolu yan yola çıkmak için hareket eden işçi servisi yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak yeşil alana devrildi. Kazada yaralanan 6 işçi, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mevkiinde 68. Sokak çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai saatinin bitimiyle birlikte işçileri alarak soka içerisinden E-5 Karayoluna doğru hareket eden işçi servisi, yola dökülen yağ nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada araçta bulunan 6 işçi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise hafif yaralanan işçilere müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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