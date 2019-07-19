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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta iş yerine giren maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında İzle

Esenyurt’ta iş yerine giren maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında İzle

güvenlik kamerası

Maskeli Hırsızlar Güvenlik Kamerası Maskeli Soyguncu Maskeli Hırsız Polis Ekipleri 

-iş yerinin kapısından görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hırsızlar kapıyı kırıp içeriden televizyon ve bilgisayar çaldı İSTANBUL

- Esenyurt’ta kimliği henüz belirlenemeyen maskeli üç hırsız, iş yerinin kapısını kırarak televizyon ve bilgisayar çaldı. Hırsızların kapıyı kırması ve iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, saat 04.58 sularında Esenyurt Merkez Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 3 şüpheli beyaz bir otomobille önce kontrol amaçlı sokakta tur attı. Ardından hırsızlardan ikisi iş yerinin kapısını ellerindeki demirle kırarak içeri girdi. Maskeli soyguncular, önce duvardaki televizyonu koparıp araçta bekleyen şahsa verdi, ardından masa üzerindeki bilgisayarı alıp olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık güvenlik kamerasında Güvenlik kamerasına takılan maskeli hırsızlar, önce otomobille iş yerini kontrol ediyor. Daha sonra tekrar gelip, şahıslardan ikisi maskeli olarak ellerindeki demirle önce berber dükkanının kapısını açmak için zorluyor. Ancak başarılı olamayınca kargo şirketine ait dükkanın kapısını zorluyor. Bir tanesi tekme ile kapıya vurmaya çalışırken, kapıyı açan hırsızlar içeri giriyor. Maskeli hırsızlar duvardaki televizyonu koparıp araçta bekleyen arkadaşlarına verdiği görülüyor. Daha sonra içeride kısa süre arama yapan maskeli soyguncular masa üstündeki bilgisayarı alıp hızlıca olay yerinden kaçıyor. Durumu fark eden vatandaşlar panik içinde kaldığı görülüyor.
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