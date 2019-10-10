Esenyurt'ta iş yeri yangını - İSTANBUL

- Yangın çıkan iş yeri - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarıEsenyurt'ta iş yeri yangını - Ayakkabı kalıbı üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden alevler yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında sadece hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.
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