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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta iş yeri yangını - İSTANBUL

Esenyurt'ta iş yeri yangını - İSTANBUL

- Yangın çıkan iş yeri - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarıEsenyurt'ta iş yeri yangını - Ayakkabı kalıbı üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden alevler yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında sadece hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Trol 

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