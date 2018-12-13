Esenyurt'ta iş yeri yangını - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylarEsenyurt'ta iş yeri yangını - Tekstil ürünlerinin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, tekstil ürünlerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri de tedbir amacıyla sokağı trafiğe kapattı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri, yangında kullanılamaz hale geldi.