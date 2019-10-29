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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta internet kafeye düzenlenen silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

Esenyurt'ta internet kafeye düzenlenen silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

Yaralılara müdahale

Hastane Silahlı Saldırı İnternet Kafe Polis Ekipleri Saldırı 

-Detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- "Sigara isteme" meselesinden çıkan kavga üzerine silahla kafeye saldırmışlar- Olaydan yarım saat sonra 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı İSTANBUL

- Esenyurt'ta silahlı şahısların internet kafeye yaptığı saldırının nedeni belirlendi. Saldırının, "Sigara isteme" meselesinden çıkan kavga üzerine gerçekleştiği tespit edildi. Saldırıda yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunan 1 kişi olaydan yarım saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1893 Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelmişti. Kimliği belirsiz kişiler sokak üzerinde bulunan internet kafeye silahla saldırmış ve 5 kişiyi yaralanmıştı. Olayın detayları ortaya çıktı. "Sigara isteme" meselesinden kafe taramışlar Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, silahlı saldırı olayı gerçekleşmeden önce "Sigara isteme" meselesinden dolayı kafede kavga çıktığı öğrenildi. Kavga üzerine şüpheli şahısların silahla kafeye gelerek kurşun yağdırdığı belirlendi. Kurşunların hedefi olan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. 1 şüpheli gözaltında Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerden bir tanesi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olaydan yarım saat sonra yakalanan Kürşat T. gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
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