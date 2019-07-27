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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev böyle yandı

Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev böyle yandı

İlk çıkış anı

Polis Halk Otobüsü Eve Dönüş 

-Otobüsün alevli yanması
-Röportaj

( İSTANBUL -3) İSTANBUL

- Esenyurt’ta iki katlı özel halk otobüsü ilçenin en işlek caddesinde alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, cadde trafiğe kapandı. Yangın, 15.45 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı, Bahçeşehir istikametinde yaşandı. İki katlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede otobüsteki vatandaşlar tahliye edilirken dumanlar bir anda aleve dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otobüste zaman zaman ufak çaplı lastik patlamaları da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bir vatandaş yaşananları anlatırken yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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