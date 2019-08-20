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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti

Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisin boş kovanları toplaması
-Vurulan Bayram P.’nin bacanağıyla röp.
-Güvenlik önlemleri
-Polis ekiplerinden detaylar
-genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kavga sırasında bir börekçide çay içen vatandaş mermilerin hedefi oldu İSTANBUL

- Esenyurt’ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada o sırada börekçide oturup çay içen 1 kişi silahla yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay, Esenyurt Fatih Mahallesinde saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, Fatih Mahallesinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından silahlı iki şahıs havaya ateş açmaya başladı.
Bu sırada bir börekçide oturup çay içen Bayram P. mermilerin hedefi oldu. Açılan ateş sonrası Bayram P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rastgele açılan ateş nedeniyle bir arabanın camları kırılırken, börekçinin de duvarları hedef oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Bayram P.’ye ilk müdahaleyi yaparak Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Bayram P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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