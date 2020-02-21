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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta iki grubun makaslı, cam şişeli kavgası kamerada

Esenyurt'ta iki grubun makaslı, cam şişeli kavgası kamerada

-Güvenlik kamerası-

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi 

-kavga anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cam şişe ve makasın kullanıldığı kavgada 2 grup polis gelmeden dağıldı. Olay, Yenikent Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında bir süredir alacak verecek meselesi vardı. Taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Elindeki cam şişeleri birbirine attan kişilerden biri berberden makas aldı. Olayda yaralanan olmazken iki grup polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Kavgayla ilgili şikayetçi kimsenin olmadığı öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasında Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirleri ile tartışmaları ve sonrasında birisinin yol üstünde bulunan berber dükkanından makas aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise taraflardan birisinin diğerine cam şişe attığı görülüyor.
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