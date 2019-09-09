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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde Narkotik denetimi İzle

Esenyurt'ta hassas burunlu 'Bozo' ile okul çevresinde Narkotik denetimi İzle

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul çevrelerinde kuş uçurtmadı İSTANBUL

- Esenyurt'ta 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okul ve çevresinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adeta kuş uçurtmadı. Uygulamaya 'Bozo' isimli K-9 polis köpeği de katıldı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bir dizi tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bulunan okul ve çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Polis ekiplerinin motorize olarak da yaptığı uygulamada bir lisenin çevresinde şüpheli görülen araçlar ve vatandaşlar üstünde yoğunlaşıldı. Polisin uygulamasında 'Bozo' isimli K-9 köpeği de katıldı.
Hassas burunlu köpekte uygulamada araçlar üzerinde yoğunlaştı.
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