Esenyurt’ta günlük kiralık dairede üniversiteli kızın şok ölümü

- Esenyurt’ta günlük kiralanan lüks rezidansta üniversite öğrencisi genç kız, asılı halde ölü olarak bulundu. Genç kızın yanında not bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. 22 yaşındaki özel bir üniversitede eğitim gören Burçak Helvacı, dün rezidansa gelerek günü birlik bir ev kiraladı. Evden çıkış saati gelen genç kızdan haber alamayan görevliler, eve girdiklerinde Helvacı'yı asılı halde cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Helvacının hayatını kaybettiği anlaşılması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından üniversitelinin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ölümden önce not İstanbul’da bulunan özel bir üniversitenin fizyoterapi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen Helvacı’nın ölü bulunduğu dairede not bulunduğu bilgisine de ulaşıldı. Kızın bıraktığı notta ise yaşamaktan bıktığını ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı şeklinde bir yazı bulunduğu öğrenildi.