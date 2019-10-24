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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta gaspçılar ve vatandaş arasında yaşanan kovalamaca ölümle bitti İzle

Esenyurt'ta gaspçılar ve vatandaş arasında yaşanan kovalamaca ölümle bitti İzle

güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Polis Hastane Kamera Polis Ekipleri 

-olay yeri
-yaralının ambulansa bindirilmesi
-açıklama

( İSTANBUL )- Gaspçıları durdurmak için aracıyla motosiklete çarptı o anlar kamerada İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir kadının çantasını gasp etmek isteyen motosikletli 2 şüpheli ile vatandaş arasında kovalama yaşandı. Kaçmak için ters yöne giren şüphelileri durdurmaya çalışan vatandaş aracıyla motosiklete çarptı, 1 şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Olay kameralara yansıdı. Olay, Esenyurt 2070 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti 2 şüpheli yol kenarında yürüyen kadının çantasını gasp etmek istedi. Çantasını vermek istemeyen kadın çığlıklar atarak yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan Hakan K. isimli bir vatandaş yardıma koştu. Hakan K., aracıyla şüphelileri kovalamaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüpheliler araçtan kaçmak için ters yöne girdi. Şüphelileri durdurmaya çalışan Hakan K. motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şüpheliler motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde şüphelilerden bir tanesinin öldüğü belirlendi. Yaralı olan şüpheli ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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