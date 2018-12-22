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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta gaspçılar kamerada İzle

Esenyurt'ta gaspçılar kamerada İzle

güvenlik kamerası

Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Travesti Saldırı 

-adliyeye sevk
-detaylar

( İSTANBUL )- Müşteri olarak anlaştıkları şahsı gasp ettiler İSTANBUL

- Esenyurt'ta müşteri olarak anlaştıkları bir şahsın cebindeki 5 bin 90 lirayı gasp eden şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Travesti oldukları öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli sevk sırasında, "Cinsel kimliğimden dolayı bu bana saldırıdır" dedi.
Esenyurt Saadetdere Mahallesinde 14 Aralık'ta meydana gelen olayda polise başvuran M.D.(42) isimli şahıs gasp edildiğini söyledi.

İki travesti tarafından cebindeki 5 bin 90 lirasının gasp edildiğini iddia eden M.D. ifadesinde, "Parasını vermek için cebimdeki parayı çıkarınca hepsini istedi. Daha sonra otomobille yanımıza gelen arkadaşıyla beni gasp edip kaçtılar" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. ardından aracı takibe alan ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Ali Ş.(35) ile Ali T.(41) Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli sevk sırasında, "Adalet yerini bulacak. Bu tamamen bir iftiradır. Cinsel kimliğimden dolayı bu bana saldırıdır" dedi.
Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. (ÖY-
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