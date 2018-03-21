Esenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - İSTANBUL
- Güvenlik kamerasıEsenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta tekstil fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasına gelen Ahmet B. tabancayla ateş açtı. Fabrikada bulunan İrfan Tepe olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Tepe ve Güneş Aras yaralandı.Olayın ardından fabrikaya gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan Ahmet B'yi suç aleti tabancayla yakaladı. İlk bilgilere göre, Ahmet B'nin, işten atılan 2 kadının durumunu görüşmek için fabrikaya geldiği öğrenildi.Hastaneye kaldırılan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Ömer Tepe'nin durumunun ağır olduğu, kolundan vurulan Güneş Aras'ın ise durumunun hafif olduğu bildirildi.