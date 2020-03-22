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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta evinden çıkmayan yaşlıların ayağına sağlık hizmeti

Esenyurt’ta evinden çıkmayan yaşlıların ayağına sağlık hizmeti

Zabıta ekipleri detay

Sağlık Hizmeti Sağlık Taraması Harekete Geç Sokağa Çıkma Yasağı Ameliyat 

-Sağlık ekipleri detay
-Eve girilmesi detay
-Sağlık konrolü detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Zabıta ve sağlık görevlileri evleri tek tek dolaştı İSTANBUL

- İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve hastalara evde sağlık hizmeti verdi. Esenyurt Belediyesi doktor, hemşire ve sağlık görevlileri 65 yaş ve üstünde olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayanların yardımına koştu. Ekipler hastaların ayağına giderek muayene yaptı. Evde bulunan diğer aile bireyleri de sağlık taramasından geçirildi. Korona virüs salgını nedeniyle bilgilendirme yapılarak hazırlanan broşürler dağıtıldı. Sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler ameliyat sonrası taburcu edilen 3 hastanın yardımına gitti. Yapılan muayenelerde hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Hastalara ve yakınlarına evde kalma uyarıları yapıldı. Sağlık görevlileri, aile bireylerine ihtiyaç halinde kendilerine ulaşmasını istedi. Evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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