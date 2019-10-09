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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta eve giren hırsız, yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü

Esenyurt'ta eve giren hırsız, yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü

Olay yerinden görüntüler

Yaşlı Kadın Akalan Hırsız Babil Sağlık Ekipleri 

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Ağlayan komşular
-Polis ekipleri
-foto

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (MD-ÖFA
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