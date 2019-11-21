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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Esenyurt’ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Müzakere İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahsın apartmandan alınması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahsı polis ekipleri ikna etti İSTANBUL

- Esenyurt’ta eşiyle sorunları olan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşı sonunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahısın daha öncede 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ciğerci dükkanı olduğu öğrenilen Murat Ç. (40) bir süredir işlerinin yolunda gitmemesi üzerine bunalıma girdi. Evli ve 2 çocuk babası olan şahıs, eşiyle sorun yaşamaya başladı.
Murat Ç. evde karısı ve çocuklarının olmadığı bir zamanda intihar girişiminde bulundu. Vücudunun bazı yerlerine kesici aletlerle zarar veren şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Müzakereci polis ikna etti İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ikna etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri şahsı ikana edemeyince, olay yerine müzakere polis ekibi çağrıldı. Apartman dairesine gelen müzakereci polis Murat Ç’yi uzun süren çabaları sonucu ikna ederek kapıyı açtırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Murat Ç’nin daha önce aynı sebeplerden dolayı 2 kere daha intihara kalkıştığı öğrenildi. (UK-ZA-
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