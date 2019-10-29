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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü İzle

Esenyurt'ta elektrik trafosunda korkutan görüntü İzle

Kıvılcımların ve ateşin çıkması

Elektrik Trafosu Şelale Kamera İlginç Görüntü Yangına Müdahale 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Elektrik direğinin bulunduğu trafoda şelale şeklindeki panik oluşturdu İSTANBUL

- Esenyurt'ta elektrik trafosunun üstünden geçen kablolarda oluşan şelale, mahalleliyi korkuttu. Ufak çaplı patlama seslerinin de oluştuğu yangına elektrik ekiplerinin müdahalesi ile söndü. Olay, Pınar Mahallesi 1239'uncu sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik kablolarının bulunduğu trafonun üst kısmında kıvılcımlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler şelale şeklinde oluşan yangına müdahale için elektrik ekiplerini çağırdı. Kısa sürede gelen ekipler elektriği kapattı. Elektrik trafosu üstünde oluşan kıvılcımlar ise mahallede panik oluştururken ilginç görüntüler kamera ile kaydedildi. (MD-ÖFA
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