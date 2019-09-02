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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması

Esenyurt’ta doğalgaz patlaması

Olay yerinden görüntüler

Doğalgaz Polis Sağlık Ekibi Patlama Sesi Doğalgaz Patlaması 

-Drone ile havadan ve daire etrafı görüntüler
-Vatandaş röp.
-Genel ve detay

( İSTANBUL - TOPLU)- Büyük hasarın oluştuğu daire havadan görüntülendi İSTANBUL

- Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4. katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile görüntülendi. Olay, Esenyurt’un Güzelyurt mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 10:00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evde doğalgaz patlaması yaşandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Evde bulunan bir kadın patlamanın etkisiyle yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayı gören bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Cam, çerçeve her şey aşağıya indi. Büyük bir alev topu çıktı” dedi.
Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluştuğu görüldü.
(ECI-ÖFA
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