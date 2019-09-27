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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

- Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un açıklamaları - Zabıtaların hasarlı binayı mühürlemesi - Bina dış görüntüleri - Esenyurt'ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: - "Binada hemen yıkılabilecek bir durum yok ama statiğinde sorun var, arkadaşlar detaylıca inceleyecekler" - "Kriz masamız 24 saat vatandaşlarımızın emrinde olacak"İSTANBUL (AA) - İstanbul 'daki depremin ardından Esenyurt'ta hasar gören 4 katlı bina boşaltıldı.Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'taki binada yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde şimdiye kadar kendilerine 80 müracaatın olduğunu belirtti.
Başvuruların 3'ünde sorun tespit ettiklerini ve boşaltıldığını aktaran Bozkurt, "Herkes yakınlarına gitti. 3 - 5 aile ise konuk ettik. Şimdi boşalttığımız binada hemen, şimdi yıkılabilecek bir durum yok ama statiğinde sorun var. Arkadaşlar teknik olarak detaylıca inceleyecekler." dedi.
Depremin çok önemli bir uyarı olduğuna dikkati çeken Bozkurt, yaşanılan olayın depremin üzerine gidilmesi gerektiğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Başvurulan her yerde inceleme yaptıklarını dile getiren Bozkurt, "Gün içerisinde gelen diğer başvuruları da değerlendireceğiz. Bir kriz masası oluşturduk hem vatandaşların binalarını incelemek hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sürecin doğru aktarılmak açısından. Kriz masamız 24 saat vatandaşlarımızın emrinde olacak." dedi.

Deprem Muhabir Zabıta Hasarlı Bina 

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