Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta Denetimli serbestlik hükümlüleri ağaç dikti

Esenyurt'ta Denetimli serbestlik hükümlüleri ağaç dikti

Ağaç dikiminden görüntü

Kırköy Denetimli Serbestlik Hükümlüler Zeytin Ağacı 

-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - HD)- 400 adet çam fidanı dikildi İSTANBUL

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı”nda denetimli serbestlik hükümlülerinin de katılımıyla 400 adet çam fidanı dikti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı” Alkop Sanayi Sitesi Yanında düzenlenen tören ile açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, hakimler, savcılar ve belediye personeli ve denetimli serbestlik hükümlüleri katıldı.
Protokol konuşmaları ile başlayan tören plaket takdimi ile devam etti. Ardından protokol üyeleri ile birlikte denetimli serbestlik hükümlüleri birlikte fidan dikti. Toplan 400 adet çam fidanı denetim serbestlik hükümlüleri tarafından dikilen hatıra ormanında 2 tane de zeytin ağacı protokol üyeleri tarafından dikildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız ile ortak hareket ederek denetimli serbestlikten faydalanan kardeşlerim ile beraber bir hatıra ormanı yaptık. İsmini de Zeytindalı koyduk. Bu Ağaç dikim organizasyonunu adli personelimiz ile birlikte yapmaktan gurur duyduk. Bu organizasyonun içinde hükümlü diyebileceğimiz denetimli serbestlikten yararlanan kardeşlerimizin de bu işin içinde olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
(AFS-EY
İlgili Foto Galeriler
İntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktıİntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktı
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı