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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

- Yangın anı - İtfaiyenin yangına müdahalesiEsenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 705 Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Daire, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Yangına Müdahale Trol 

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