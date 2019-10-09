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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta cinayet - İSTANBUL

Esenyurt'ta cinayet - İSTANBUL

- Olayın gerçekleştiği mahalleden görüntüler - Toplanan mahalle sakinlerinden detaylar - Ambulans ve polis detaylarıEsenyurt'ta cinayet - Bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ebabil Sokağı'ndaki evine giden kişi, eşi Nazlı Dere'yi (67) boğazı kesilmiş halde buldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı

Polis Babil Sağlık Ekipleri Cinayet Trol 

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