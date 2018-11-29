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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta cinayet - İSTANBUL

Esenyurt’ta cinayet - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Olayı protesto için gelen taksilerden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişi tarafından taksi durağı önünde silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü Yusuf Yılmaz (47) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişi tarafından taksi durağı önünde silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü Yusuf Yılmaz (47) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis, bölgede tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı.Öte yandan, durumu öğrenen bazı taksiciler, olayın meydana geldiği taksi durağının önüne taksileriyle gelerek klaksonlarla protesto gösterisinde bulundu.

Hastane Taksi Durağı Protesto Güvenlik Önlemi 

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