Esenyurt'ta çatı yangını - İSTANBUL İzle

- Yangın anı (Vatandaş görüntüleri) - Soğutma çalışmaları - İtfaiyenin çalışmalarıEsenyurt'ta çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Saksağan Sokağı'nda 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda maddi hasar oluştu.
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