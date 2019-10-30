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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta çatı yangını - İSTANBUL

Esenyurt'ta çatı yangını - İSTANBUL

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylar - Yanan çatıdan detaylarEsenyurt'ta çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatı katında çıkan yangını hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1773. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kullanılmayan çatı katında hasar oluştu.Sabah saatlerinde aynı ilçede başka bir binanın da çatı katında yangın çıkmış, itfaiye müdahale etmişti.

Çatı Katı Polis Bild Sağlık Ekipleri Çatı Yangını 

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