Esenyurt'ta çatı yangını - İSTANBUL

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylar - Yanan çatıdan detaylarEsenyurt'ta çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatı katında çıkan yangını hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1773. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kullanılmayan çatı katında hasar oluştu.Sabah saatlerinde aynı ilçede başka bir binanın da çatı katında yangın çıkmış, itfaiye müdahale etmişti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım