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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta bodrum katında dehşet...Fas uyruklu kadın öldürüldü

Esenyurt’ta bodrum katında dehşet...Fas uyruklu kadın öldürüldü

Olayın gerçekleştiği apartmandan görüntü

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Bodrum katından detay
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Fas uyruklu kaldın öldürüldü, yanındaki erkek yaralandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta sabaha karşı Fas uyruklu olduğu öğrenilen 1 kadın öldürüldü. Öldürülen kadının yanında kalan erkek şahıs ise ağır yaralandı. Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında kalan Fas uyruklu 2 kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından vuruldu. Silah sesleri üzerine uyanan apartman sakinleri, bodrum katında bulunan yabancı uyruklu şahısların kanlar içinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde kalan kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan erkek şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Fas uyruklu şahısları vuran şüphelilerin olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yabancı uyruklu bir kadının öldürüldüğünü belirten bir esnaf, "Sabaha dükkana geldim. Yan taraftaki apartmanın bodrum katında kalan Fas uyruklu bir kadının öldürüldüğü söylendi. Yanında kalan erkek şahısta yaralanmış. Polisler buradaydı. Çalışma yapıyordu. Duyup bildiklerimiz bu kadar’’ şeklinde konuştu.

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