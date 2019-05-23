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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta bir kişi, komşusunun kızını hastanelik etti - İSTANBUL

Esenyurt'ta bir kişi, komşusunun kızını hastanelik etti - İSTANBUL

- Olay yeri - Saldırganın tüfekle sağa sola ateş açması - Tuğçe B'nin yaralı halde yerde yatması Esenyurt'ta bir kişi, komşusunun kızını hastanelik ettiİSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta bir kişi sinirlendiği komşusunun kızını keserle vurarak yaraladı.Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokağı'nda ikamet eden bir şüpheli, üst kat komşusunun kızı 16 yaşındaki Tuğçe B.'ye bilinmeyen nedenle sinirlendi.Sokakta Tuğçe B.'yi gören şüpheli, elindeki keser sapıyla kızın kafasına vurdu. Daha sonra yanındaki pompalı tüfekle sağa sola ateş açan saldırgan, otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.Tedavi altına alınan Tuğçe B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Bu arada, bir vatandaşın telefonuyla çektiği olayda, Tuğçe B'nin yaralı halde yerde yatarken, saldırganın tüfekle sağa sola ateş açtığı görülüyor.

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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