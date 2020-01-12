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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta bir kafenin çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta bir kafenin çatısı alev alev yandı

Kafenin yanışından görüntü

Polis Kaçış Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan bir kafenin çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Kafede bulunan müşteriler hızlı bir şekilde dışarıya kaçışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan kafede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kafeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar panikleyerek kafeyi hızlı bir şekilde boşaltırken, bazı çalışanlar ise yangını söndürmek için uğraştı. Yangın kısa sürede büyüyerek kafenin bütün çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafede incelemelerde bulunan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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