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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta bariyerlere çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bariyerlere çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

İlk Müdahale Hastane Bild Direksiyon Trol 


- Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Esenyurt, Hadımköy- TEM Bağlantı Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmış ve kazada Celal D. ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alan Murat Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, Celal D.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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